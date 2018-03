Asperge heeft last van de kou: 'Ze zullen wat duurder zijn dan anders'

'Als ze er niet zijn, dan zijn ze er niet'. Aspergeteler Henk Grol uit Tripscompagnie is heel nuchter. Door de kou zijn er niet veel asperges te koop bij de start van het aspergeseizoen op vijf april.

'Ik denk dat ze er wel zijn, maar niet overvloedig. Het is veel te koud. Of het moet de komende twee weken heel warm worden, maar dat lijkt er niet op', zegt Grol. Hij denkt dat het nog drie tot vier weken duurt voordat het 'witte goud' volop te koop is.

Waarom heeft de asperge zo veel last van de kou?

De aspergeteler legt uit: 'Op de kop van de asperge zit ongeveer veertig centimeter zand. Bij 12,5 graden gaat de asperge groeien. Twee weken geleden hadden we nog 25 centimeter vorst in de grond, dus je kunt wel nagaan dat het even duurt voordat de plant gaat groeien.'

Verwarmde blaastunnel

Een aantal aspergetelers helpt de natuur een handje door hun velden te verwarmen door warme lucht in tunnels over de aspergebedden te blazen. De asperges van Grol worden ook geteeld in een verwarmde blaastunnel. Het is er binnen lekker warm, zo'n dertig graden.

Wie per se op vijf april een verse asperge wil eten, moet wel wat dieper in de buidel tasten. 'Ze zullen inderdaad wat duurder zijn dan anders', weet Grol.

Goed voor het hele lichaam

Asperges zijn gezond. Volgens het Vitamine Informatie Bureau zijn ze goed voor het hele lichaam. Asperges bevatten namelijk veel vitamines en mineralen. Goed voor de celdeling tot aan het immuunsysteem, van bloedstolling tot huid, haar en botten. Bovendien zitten er weinig calorieën in asperges, wat handig is als je wilt afvallen.

