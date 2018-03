Virol gaat afval verwerken van nieuwe Ommelander Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Scheemda in aanbouw (Foto: RTV Noord)

Afvalverwerker Virol uit Scheemda gaat al het afval inzamelen van de nieuwe locatie van het Ommelander Ziekenhuis.

Virol is ook verantwoordelijk voor de vernietiging van documenten waarop vertrouwelijke persoongegevens staan.

Veiligheid gegarandeerd

De veiligheid van die vertrouwelijke gegevens is volgens Virol-directeur Freerk Potze gegarandeerd.

'Dat komt in gesloten wagens bij ons binnen, en wordt gesloten bij ons verwerkt. Er is geen sprake van uitbesteding of onderaanneming bij het verwerken van die gegevens', legt hij uit.

Potze is 'heel erg blij' met de klus. 'Dit is goed voor de werkgelegenheid en voor Virol in het algemeen. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat we dit mogen regelen in eigen dorp.' De klus levert overigens niet direct nieuwe arbeidsplaatsen op.

Affaire UMCG-Synergon

De klus voor Virol doet denken aan de UMCG-Synergon-affaire van twee jaar geleden. In de overstap naar het Elektronisch Patiëntendossier liet het UMCG oude dossiers vernietigen door Virol.

Lachen om patiëntgegevens

Hoewel Virol de juiste certificaten had, werd een deel van het werk uitbesteed aan werkvoorzieningsschap Synergon. Medewerkers van Synergon gingen niet vertrouwelijk met het materiaal om en maakten zich vrolijk om vertrouwelijke gegevens.

Virol werkt straks wel samen met Synergon en andere partijen voor het verwerken van ander afval. Zo worden oude apparaten uit het OZG deels gedemonteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eind juni van start

De samenwerking tussen Synergon en het OZG gaat eind juni van start. Op 30 juni verhuist het ziekenhuis naar de nieuwe locatie in Scheemda.

Lees ook:



- Ommelander Ziekenhuis verhuist eind juni

- Kamer tikt ziekenhuizen op de vingers om oude patiëntendossiers

- Rechtbank tikt OM op de vingers in Synergon-zaak

- Medewerkers werkvoorzieningsschap lachen om medische dossiers