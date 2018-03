Deel dit artikel:











De 'honderdduizend' valt in Stadskanaal Nicolette van Dam is ambassadeur (Foto: Nicolette van Dam / Postcode Loterij)

Acht bewoners van de Beatrixstraat in Stadskanaal zijn in de prijzen gevallen van de Postcode Loterij. Hun postcode 9503 KP was goed voor een bedrag van honderdduizend euro.

Het gaat om de 'Buurt-Ton', een vaste weekprijs van de loterij. Verdeling Eén winnaar is 27.272 euro rijker, een ander krijgt ruim 18.000 euro bijgeschreven op zijn of haar bankrekening. Zes andere winnaars moeten met minder genoegen nemen: zij krijgen iets meer dan 9.000 euro. De prijzen lopen uiteen, omdat de verdeling van het geldbedrag afhankelijk is van het aantal loten dat de winnaars hebben gekocht.