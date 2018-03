Groninger burgemeesters positief over eigen gemeenteraad, maar andere raden?

De burgemeesters in Groningen geven hun eigen gemeenteraad gemiddeld een 8,0. Dat blijkt uit een enquête van RTV Noord die anoniem is ingevuld door twaalf van de negentien burgemeesters.

De twaalf Groninger burgemeesters prijzen de inzet van hun gemeenteraadsleden. De raadsleden steken genoeg tijd in hun raadswerk, zeggen de burgemeesters. Die vinden dat hun raadsleden zich goed voorbereiden op een vergadering en dat hun dossierkennis ook goed is.

Andere raden minder goed

Het valt op dat het beeld dat de burgemeesters hebben over de andere gemeenteraden in de provincie minder rooskleurig is. In tegenstelling tot het hoge cijfer voor hun eigen raad, krijgen de gemeenteraden in de rest van de provincie gemiddeld een 6,8.

Zelfde als gemeenteraadsleden

Landelijk is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vorig jaar onderzoek gedaan naar het functioneren van de gemeenteraad. De ruim anderhalf duizend raadsleden die mee hebben gedaan aan dat onderzoek geven hun eigen gemeenteraad zelf gemiddeld ook een 6,8.

Afwijkende uitkomst

De vraag rijst waar dat hoge cijfer van de Groninger burgemeesters vandaan komt voor de eigen gemeenteraad. 'De uitkomst wijkt af van het landelijke beeld', ziet hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. 'En niet alleen het cijfer, maar ook de kritiek die er landelijk is op het functioneren van de gemeenteraad.'

'Ik kan me voorstellen dat de burgemeesters ondanks de anonimiteit toch bang zijn dat naar buiten komt hoe ze er echt over denken', zegt Winter. Hij plaatst daarmee vraagtekens bij de oprechtheid van de antwoorden.

Een andere verklaring vindt de hoogleraar in het feit dat Groningen relatief veel waarnemend burgemeesters heeft. 'Als je interim bent, dan kan ik me voorstellen dat je meer mededogen hebt. Je richt je minder op het inhoudelijke programma.'

Gemeenteraden beter dan in de rest van het land? Ik kan het niet onderbouwen, maar ook niet uitsluiten Heinrich Winter - Hoogleraar Bestuurskunde

Echt beter?

De derde verklaring kan volgens Winter liggen in het feit dat de gemeenteraden in Groningen daadwerkelijk beter zijn dan in de rest van het land. 'Dat kan ik niet onderbouwen. Maar je kunt het ook niet helemaal uitsluiten.'

Volgens een van de Groninger burgemeesters valt of staat de kwaliteit van de gemeenteraad met de beschikbare kwaliteit uit de samenleving. 'En als de samenleving die kwaliteit niet levert, heeft ze ook geen recht van spreken', aldus de burgemeester. 'Elke gemeente krijgt de raad die ze verdient.'

Financiële vergoeding mag hoger

Op het gebied van inzet delen de burgemeesters achten, negens en zelfs tienen uit aan de raad.

Daarnaast vindt een meerderheid van de burgemeesters dat raadsleden niet genoeg financiële vergoeding krijgen. Oppositiepartijen worden ongeveer even kundig geacht als coalitiepartijen, en lokale partijen ongeveer even kundig als lokale vertegenwoordigingen van landelijke partijen.

Burgemeesters roemen onder andere het to-the-point en efficiënt vergaderen van de raad, de betrokkenheid en inzet en het enthousiasme van de gemeenteraad.

Grootste verbeterpunten

Als grootste verbeterpunten, voeren de burgemeesters op dat het 'debat wat politieker en steviger gevoerd mag worden', dat de agendadruk hoog is en dat er af en toe te snel geanticipeerd wordt op 'ad hoc situaties', sprekers en incidenten.

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.

Lees ook:

- Alles over de verkiezingen op 21 maart 2018

- Dossier herindeling