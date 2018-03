Openbaar Ministerie eist werkstraf voor stelend stelletje

Voor elf diefstallen en een vernieling eist het Openbaar Ministerie (OM) tegen een 29-jarige man uit Oudeschip een werkstraf van 240 uur.

Zijn 23-jarige vriendin uit Delfzijl hangt een werkstraf van 200 uur boven het hoofd. Beiden zouden daarnaast een jaar en een half jaar voorwaardelijke cel opgelegd moeten krijgen.

Rolsteiger

Beiden werden begin 2016 aangehouden. Ze stalen bij boerderijen en uit loodsen in dorpen in de gemeente Loppersum en Delfzijl gereedschap, fietsen en aanhangwagens.

Ze liepen op 10 januari tegen de lamp toen zij bij een boerderij in Leermens een rolsteiger wilden stelen. De boer zag zijn steiger gedemonteerd tegen de muur staan. Het stel was even weg om een aanhanger te stelen, want de steiger paste niet in de auto.

Oude zaak

De boer zette de steiger in een schuur en belde de politie. Het stel kwam terug en werd aangehouden. Beiden bekenden grotendeels. De zaak heeft onnodig lang bij het OM op de plank gelegen. De twee zijn na hun aanhouding niet meer met justitie in aanraking geweest. Om die reden eiste de officier een werkstraf.

De uitspraak is over twee weken.