In Krewerd loopt al een project (Foto: RTV Noord)

De uitvoering van het versterkingsprogramma kan veel efficiënter worden uitgevoerd door gemeentes en provincie, in plaats van door steeds andere instellingen. Dat zegt de Stichting Perspectief Groningen 2025.

De stichting presenteert woensdag een plan dat daarin voorziet aan commissaris van de Koning René Paas. Dat draagt de titel 'DNA: De Nieuwe Aanpak Groningen'.

'Ten onrechte slecht imago'

'We willen ervoor zorgen dat Groningen weer goed op de kaart komt te staan en het imago dat ten onrechte ontzettend slecht is weer te verbeteren', zegt projectleider Annemarieke Aarts namens de stichting.

'We willen dat de ideeën die er zijn voor een eenvoudige oplossing voor deze hele complexe materie op de bestuurstafel terecht komen.'

'Cruciaal moment'

Volgens Stichting Perspectief Groningen 2025 is het nu 'een cruciaal moment'.

'Omdat de huidige aanpak frustraties en woede doen groeien en de tegenwerking steeds groter wordt. De verbetering van de veiligheid van de Groningers gaat daardoor veel langzamer dan gewenst', schrijft de stichting in een persbericht.

Krewerd

De stichting, twee jaar geleden opgericht door een aantal Rabobanken in onze provincie, is momenteel betrokken bij een versterkingsproef in Krewerd. Bewoners en architecten kijken daar samen naar manieren om de huizen te versterken.

'Een gebiedsaanpak van onderop, dat is wat we proberen', stelt Aarts.

