Koeman vangt bot bij Robben: geen rentree in Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft vergeefs geprobeerd Arjen Robben weer naar het Nederlands elftal te halen.

'Ik weet dat hij afscheid heeft genomen maar ik had het gevoel dat de deur nog op een kier stond. En een Robben in vorm is zeker nog van meerwaarde voor Oranje', zegt Koeman. 'Maar hij is echt definitief gestopt.'

Afscheid na Zweden

Robben nam in oktober na afloop van de met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden afscheid als international.

De Bedumer speelde in totaal 96 interlands en scoorde daarin 37 keer.

Van Persie mag nog hopen

Koeman zette zelf een streep door de interlandloopbaan van Wesley Sneijder. Robin van Persie mag nog wel hopen op een terugkeer in Oranje. Maar volgens Koeman moet de Feyenoorder eerst weer volledig fit worden.

