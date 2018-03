Deel dit artikel:











Volgende week rijdt de eerste trein naar de Eemshaven Het station in aanbouw (Foto: Jannes Wiersema) (Foto: Jannes Wiersema)

Station Roodeschool was onder treinspotters decennialang populair, want het was lange tijd het meest noordelijke station van Nederland. Daar komt vanaf volgende week woensdag verandering in. Dan rijdt de eerste personentrein naar de Eemshaven.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het is de eerste keer dat de trein doorrijdt vanuit Roodeschool. De lijn is doorgetrokken naar de Eemshaven, zodat mensen kunnen overstappen op de veerboot naar het Duitse waddeneiland Borkum. Aansluiting op de boot Op doordeweekse dagen gaat de trein drie keer per dag naar de Eemshaven. In het hoogseizoen rijdt Arriva vier keer naar de haven. De tijden van de trein moeten aansluiten bij de tijden van de boot. De eerste trein vertrekt volgende week woensdag om 8.52 uur vanuit Groningen. Hij komt om 9.43 uur aan in de Eemshaven. De feestelijke opening van het nieuwe station vindt op een later moment plaats. Lees ook: - Rondje Groningen: Meest noordelijke treinstation van Nederland krijgt gestalte

