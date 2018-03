Tweede hongerstaker: 'Misselijk en beroerd door de stress'

Hongerstaker Jan Holtman (66) uit Wildervank heeft gezelschap gekregen van een tweede: Jannie Knot (57) uit Garrelsweer heeft sinds zondagavond niets meer gegeten.

Samen bivakkeren ze in een container op een terrein tegenover het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. De partytent waar Holtman eerst in sliep, is kapot gewaaid door de harde wind. Verschillende bedrijven zorgden voor de container en andere voorzieningen.

'Praten gaat moeilijker'

Holtman heeft al acht dagen niet meer gegeten. Hij voelt zich nog sterk, maar wel wat minder strijdbaar doordat hij verzwakt is. Maar aan opgeven denkt hij niet.

'Het praten gaat wat moeilijker, alles gaat wat rustiger, maar ik ga door. Desnoods tot volgende week'. De inwoner van Wildervank voert actie voor zeven schademeldingen. 'Pas als de eerste schademelding volledig is afgehandeld ga ik stoppen. Dan kan iemand anders de actie overnemen'.

Pijn en verdriet

Jannie Knot voert actie voor zichzelf. 'Ik leef nu al zestien maanden met heel veel pijn en verdriet door al het onrecht dat ons is aangedaan'.

Als gevolg van de aardbevingen moest ze eind 2016, gedwongen door de gemeente Loppersum, haar onveilig geworden bedrijfspand sluiten. De kalvermesterij en caravanstalling werden opgedoekt. 'Sinds die dag heb ik geen inkomen meer', zegt Knot.

Voorschot

Ze heeft naar eigen zeggen een schuld van 120.000 euro. December vorig jaar kreeg ze van het Centrum Veilig Wonen een voorschot van 30.000 euro voor de materiële schade aan haar huis en bedrijf. Blijft over nog een enorme schuld. Daaardoor is ze 'misselijk en beroerd door de stress. Dat ik nu geen eten krijg, maakt niet zo veel uit.'

