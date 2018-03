Danaïd Prinsen heeft altijd een plan op de 800 meter

'Het alarm is eraf hoor', roept Danaïd Prinsen (20). Ze stapt net weer de deur uit van het clubgebouw van Aquilo in Winschoten. Bij die vereniging zette ze de eerste stappen op de atletiekbaan.

Inmiddels traint ze op Papendal en woont ze in Arnhem. Ze heeft grote stappen gemaakt op weg naar een schijnbaar mooie atletiekcarriere. De 800 meter is haar specialiteit. Ze droomt van de Olympische Spelen in Tokio 2020. Als alles meezit doet ze dit jaar al mee aan het EK in Berlijn.

'Geen meisje, maar vrouw'

'Dat stond nog tussen haakjes, maar die zijn er nu af.' Als er geen enkele Nederlandse sneller is dan haar persoonlijk record van 2.02.29 is ze er in augustus bij in Duitsland. 'Je ziet nu niet meer een meisje in de wedstrijd staan, maar meer een vrouw', zegt ze over zichzelf in de kantine van Aquilo. Ze is voor het leven lid van Winschotense atletiekclub.

Brutaal NK

In februari werd ze voor de eerste keer Nederlands kampioen indoor. Ze leidde de race brutaal van begin tot eind. En ze versloeg voor de eerste keer Sanne Verstegen. De vrouw die de afgelopen jaren heer en meester was op de 800 meter.

Sterke eindsprint

Het opende voor haar deuren. Ze liep in Ierland naar de winst en als klap op de vuurpijl mocht ze deelnemen aan de World Grandprix in Glasgow. Een formidabele eindsprint leverde haar de derde plaats op. 'Ik heb vaak net even wat meer over in de laatste honderd meter dan de rest', is de verklaring voor haar sterke eindschot.

'Go, go go'

En ze heeft altijd een plan voordat ze van start gaat. 'De woorden die ik opschrijf zijn 'fel' en 'ontspannen'. En mijn nieuwe punt is het 500 meter punt. Dat is waar heel groot op papier Go, go, go staat.'

