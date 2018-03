Westerkwartier gaat grote energieverbruikers in de gaten houden

De vier gemeenten in het Westerkwartier gaan de grote bedrijven in de regio controleren op het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen. De vier besturen van Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast hebben daar een akkoord voor gegeven.

De gemeenten willen het energietoezicht op bedrijven meer vorm geven. De Omgevingsdienst Groningen (ODG) gaat de bedrijven in de gaten houden. De bedoeling is dat de ODG met de bedrijven in gesprek gaat om samen tot oplossingen te komen.

Het gaat om bedrijven en instellingen die minstens 200.000 kWh elektriciteit en/of 75.000 m3 gas per jar verbruiken.