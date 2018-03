Tientallen verkeersregelaars nodig tijdens ombouw Ring Zuid

Je moet tegen een stootje kunnen en bestand zijn tegen de elementen. Want weer of geen weer, als verkeersregelaar moet je er stáán. Maar als je niet van suiker bent, dan is een baan als verkeersregelaar misschien iets voor jou.

Landelijk is er een schreeuwend tekort, ook in Groningen. Alleen al tijdens de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg zijn er de komende jaren tientallen -zo niet honderden- mensen nodig om het verkeer in goede banen te leiden, zegt Roy Köller van het UWV in Groningen.

Vier jaar werk

'We hebben er onlangs 53 laten opleiden. Voor hen ligt er vier jaar werk in het verschiet. En ik verwacht dat er nog meer nodig zijn'.

Ouderen en Wajongers

Het gaat in veel gevallen om mensen met, zoals dat heet, een afstand tot de arbeidsmarkt.. Mensen die moeilijk aan het werk komen, zoals bijvoorbeeld ouderen of mensen met een Wajong-uitkering. 'De opdrachtgevers verlangen dat ook', zegt Köller. 'Het zijn banen op basis van 'Social Return On Investment (SROI)'.

Praktijkexamen

Ze krijgen een opleiding van drie dagen. Een praktijkexamen onder toezicht van verkeersregelaars van de politie is onderdeel daarvan. Bij goed gevolg krijg je de verplichte verkeersregelaarspas en dan kun je aan het werk.

'Geen baan voor het leven'

De opleiding wordt voor je betaald en je krijgt een contract voor minimaal een half jaar. Het hoeft geen baan 'voor het leven' te zijn, zegt Köller. 'We zien ook dat mensen na een half jaar weer op eigen kracht ander werk vinden.'

Charisma

Niet alleen weersbestendigheid en verkeersinzicht strekken tot aanbeveling. Ook betrouwbaarheid en een zeker charisma helpen mee, zegt Chris Buijtenhuijs van het UWV in Leeuwarden.

Betrouwbare Friezen

'In het Westen is het tekort nog veel groter dan in het Noorden. Er is veel vraag naar verkeersregelaars uit Friesland. Die staan bekend als betrouwbaar. Ze zeggen niet af op de ochtend dat ze worden verwacht. Het arbeidsethos van Noordelingen staat hoog aangeschreven in Noord-Holland, waar bijna geen verkeersregelaars te krijgen zijn'.

'Bovendien kunnen ze tegen een stootje', vervolgt Buijtenhuijs. 'Tussen de trams op het Leidseplein in Amsterdam het verkeer regelen vraagt wel wat van je. Je moet je weten staande te houden.'

10,50 per uur

Maar wat verdient het? 'Het hangt ervan hoeveel uren je wilt maken', zegt Köller. 'Per uur verdien je ongeveer 10 euro en 50 cent bruto, exclusief toeslagen. Als je vijftig uur per week draait, tikt het toch aardig aan. Maar voor iemand die dit naast zijn of haar gezinstaken moet doen, is dat vaak niet haalbaar. Maar het gaat erom dat mensen weer aan het werk komen, die anders werkloos zouden blijven.'