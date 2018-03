Deel dit artikel:











Vrouw in seniorencomplex Eenrum blust eigen brand (Foto: De Vries Media)

Bij een brand in een seniorencomplex in Eenrum is een vrouw lichtgewond geraakt. Er ontstond brand in haar appartement in het Aikeshof. Die brand heeft ze zelf geblust, maar daarbij ademde ze rook in.

Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar kon aan het eind van de dag weer naar huis. Toch kan ze vanwege de brandschade niet naar haar eigen appartement. Er wordt vervangende woonruimte voor haar gezocht. De rest van de bewoners kon, nadat de brandweer de woningen had geventileerd, weer terug naar eigen appartement.