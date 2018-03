Arbiter Mulder over nieuwe maatregel: 'Videoref is perfect'

De videoscheidsrechter wordt volgend seizoen ingevoerd in de eredivisie. De clubs hebben unaniem ingestemd met de komst van de videoref.

Scheidsrechter Siemen Mulder uit Uithuizen is blij dat het zover komt. 'Dit is perfect. Het is de aanvulling die we nodig hebben. Je wint het namelijk nooit van de camera's.' stelt hij. 'Ik hoor ook overal waar ik kom positieve geluiden.'

Meer werk

Mulder heeft ook al een aantal keren getest met het systeem. De invoering ervan betekent wel dat de arbiters in de Eredivisie het drukker krijgen.

'Het kan maar zo zijn dat je op zaterdagavond op het veld staat als scheidsrechter en op zondagmiddag videoscheidsrechter bent. Vooral in de groep scheidsrechters waar ik bij hoor zal dat het geval zijn', schetst hij.

De videoref kijkt vanuit Hilversum mee en zal ook worden ingezet vanaf de kwartfinale van het bekertoernooi, tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal en play-off wedstrijden.

Lees ook:

- Beter Weters Sport: Zitten we te wachten op nieuwe regels voor het voetbal?

- Beter Weters Sport: videoref overal!?

- Lopend Vuur: Door de komst van de videoscheids verdwijnt de charme van het voetbal

- Arbiter Mulder juicht experiment met videoreferee toe