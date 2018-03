Huisartsen nemen niet zomaar een praktijk over in dunbevolkt gebied

Rianne Addink nam vijf jaar geleden een huisartsenpraktijk over, Ronald keek naar het kruiend ijs en helpt René aan een baan bij de Noorderbaanbatlle. Dat - en meer - in de uitzending van Noord Vandaag.

1) Een huisartsenpraktijk overnemen

Huisartsen nemen niet zomaar een solopraktijk over in een dunbevolkt gebied. Rianne Addink deed dat wel. Ze kreeg daarvoor een vergoeding van Menzis. Maar dat was niet het belangrijkste.

2) Tweede hongerstaker in Appingedam

Hongerstaker Jan Holtman heeft gezelschap gekregen van Jannie Knot. Ze voeren actie tegen de aardbevingsellende.

3) Strijden met elkaar voor een baan

Gebruik maken van elkaars kontakten en zo een baan vinden. Dat is in het kort de NoorderbaanBatlle. Ronald helpt mee om een baan te zoeken voor René.

4) Hans Hateboer meldt zich in Zeist

Hans Hateboer uit Beerta: 'Het is nog steeds een verrassing dat ik bij het Nederlands Elftal zit'.



5) Wordt 'dammee' het schierste Grunneger woord?

Dammee (straks) is één van de genomineerde schiere Grunneger woorden. De ambassadeur zet het woord in het spotlicht.

5) Kruiend ijs in het Lauwersmeergebied

Het is een prachtig gezicht, het kruiend ijs in het Lauwersmeergebied. Ronald was er niet de enige vandaag.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist