Auto raakt van snelweg en slaat over de kop (Foto: Jordi Haverdings/112 Groningen)

Op de A7 tussen Groningen en Drachten is maandagavond een auto in de berm beland en daarna een paar keer over de kop geslagen. De auto kwam op de parallelweg tot stilstand.

Dat gebeurde rond 19.00 uur. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem of haar gaat, is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.