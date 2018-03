Deel dit artikel:











Auto rolt diep in bij Turfsingel in Stad (met video) (Foto: Joey Lameris/112 Groningen) (Foto: Joey Lameris/112 Groningen)

Bij de Turfsingel in de stad is maandagavond een auto in het water gerold. Beide inzittenden konden zelf uit de auto komen en naar de kant zwemmen. Bij het tankstation, aan de overkant van het diep, zijn ze op de wal gekomen.

Volgens ooggetuigen ging het mis toen het duo wilde inparkeren. Opeens begon de auto te rollen en belandde het voertuig in het water. Het duo is ongedeerd, aldus een politiewoordvoerder. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld.