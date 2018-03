Deel dit artikel:











Pas op: gladheid door sneeuwval (Foto: Archief/Jannes Wiersema)

Vanwege plaatselijke gladheid heeft het KNMI vanochtend code geel uitgegeven.Afgelopen nacht is er door een dik wolkendek lichte sneeuwval meegebracht. Doordat het vannacht zo'n vier graden heeft gevroren, is het op verschillende plekken in de provincie momenteel verraderlijk glad. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid; dan stijgt de temperatuur naar rond de acht grad

en.