Deel dit artikel:











Pas op: gladheid door sneeuwval en ijzel (Foto: Archief/Jannes Wiersema)

Als je dacht dat het voorbij was, hou je vast: er is sneeuw op komst in de provincie Groningen. Het KNMI heeft vanwege plaatselijke gladheid code geel uitgeroepen.

Maandag op dinsdagnacht gaat het licht vriezen en daalt de temperatuur tot ongeveer -3 graden Celcius. Een gebied van ijzel en sneeuw in combinatie met nachtvorst zorgt voor plaatselijke gladheid. In de loop van dinsdagochtend verdwijnt de gladheid weer; dan stijgt de temperatuur naar rond de 8 graden.