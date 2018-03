Raad Marum stemt in met kindcentrum van 6,5 miljoen

De gemeenteraad van Marum heeft maandagavond ingestemd met de bouw van het zogeheten Integraal Kindcentrum. Het gebouw gaat ondermeer onderdak bieden aan de christelijke basisschool De Bron en openbare basisschool De Springplank.

Naast de twee basisscholen krijgen ondermeer ook de kinderopvang, het consultatiebureau en de gastouderopvang een plek in het nieuwe gebouw. Het pand komt te staan op het evenemententerrein bij sportpark De Holten in Marum.

De kosten bedragen zesenhalf miljoen euro en dat is veel geld voor de gemeente Marum, beaamt wethouder Hans de Graaf. 'Maar daar krijg je wel een mooi, toekomstbestendig pand voor met veel faciliteiten. Het is een historisch besluit voor deze gemeente.'

Zorgen zijn er bij omwonenden. Zij vrezen verkeersoverlast en gevaarlijke situaties. Wethouder De Graaf: 'Ik ben me terdege bewust van de zorgen, daarom gaan we met de buurtbewoners in overleg om te kijken wat de beste oplossing is voor de verkeersproblematiek.'

De Graaf verwacht dat de eerste schop in 2019 de grond in gaat en dat het centrum bij het begin van het schooljaar 2020-2021 klaar is.

