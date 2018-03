Opnieuw grote brand in Winschoten; nu bij Virol

Bij afvalverwerker Virol in Winschoten is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Een grote hoeveelheid afval staat in brand.

Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. De rook trekt in zuidoostelijke richting. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Meetploegen van de brandweer houden in de gaten hoe de rook zich verspreidt.

Extra mankracht

De brandweer van Groningen, Finsterwolde en Hoogezand helpen mee om het vuur te blussen. Ze proberen ervoor te zorgen dat de bebouwing op het terrein niet betrokken raakt bij de brand.

Volgens de brandweer gaat het voornamelijk om schroot dat in brand staat. 'Af en toe horen we een knal. We weten nog niet wat dat precies is', zegt een woordvoerder van de brandweer.

Zoveelste grote brand

Het is de zoveelste brand bij een industriebedrijf in korte tijd in Oost-Groningen. Afgelopen zaterdag brak even na middernacht brand uit bij lijmhoutproducent Lamico. Zaterdagmiddag stond de loods van transportbedrijf Schoenmaker Cargo in brand in Vlagtwedde.

In de nacht van zondag op maandag vatte een buizenstelsel met stro vlam bij vezelhennepverwerker HempFlax in Oude Pekela.

Over de oorzaak van de brand bij Lamico is nog niets bekend, maar de directeur houdt rekening met brandstichting.

Eerdere brand Virol

Virol heeft nare ervaring met branden. Twee jaar geleden werd het filiaal in Scheemda verwoest door een zeer grote brand. Het duurde dagen om het vuur te blussen. Tientallen brandweermannen uit de hele regio waren hierbij betrokken.

