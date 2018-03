Brandweer is nog hele dag bezig met brand bij Virol in Winschoten

De brandweer is nog minimaal tot en met dinsdagmiddag bezig met de grote brand bij Virol in Winschoten. Dat zegt een brandweerwoordvoerder. De brand bij de afvalverwerker aan de Kartonbaan brak maandagnacht rond 2.00 uur uit.

Rond 5.15 uur besloot de brandweer de brand gecontroleerd uit te laten branden om rookoverlast te voorkomen.

Overlast voor ochtendspits

Wegverkeer, treinreizigers en scheepvaartverkeer moeten rekening houden met stremmingen. De N367 is gedeeltelijk afgesloten omdat er brandweerslangen over de weg liggen. Het trein- en scheepvaartverkeer ten zuiden van de brand is gestremd. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

