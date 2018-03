Virol gaat 'gewoon' aan het werk: 'De wind staat gunstig'

Afvalverwerker Virol in Winschoten blijft dinsdag draaiende. Dat zegt directeur Freerk Potze op Radio Noord. Maandagnacht brak er een grote brand uit op het terrein van Virol, maar de wind staat naar het zuidoosten.

Daarom gaat de rook niet over het terrein, maar de andere kant op. 'Gelukkig staat de wind gunstig, om het zo maar te zeggen', aldus Potze.

'We kunnen in ieder geval de aangebrachte metalen in ontvangst nemen, omdat we de bedrijfshallen kunnen gebruiken.'

'Goede afspraken'

Virol is in nauw overleg met de brandweer. 'We hebben goede afspraken. Het achterterrein staat onder hun controle. Zo kunnen wij de bedrijfshallen gebruiken.'

'Dingen die je niet wil meemaken'

Voor Potze zijn het heftige uren. 'Ik hoorde het rond half drie 's nachts. Toen ben ik direct heen gereden. Helaas.. Dit zijn dingen die je niet mee wil maken. Ik hoop dat het snel geblust is.'

Terug naar 2016..

De brand haalt herinneringen op waar de directeur niet op zit te wachten. De gedachten gaan terug naar mei 2016, toen het filiaal van Virol in Scheemda volledig afbrandde. Het duurde dagen om die brand te blussen.

'Dit haalt veel naar boven. Daar was ik ook bij betrokken. Maar goed.. Dat hebben we goed afgesloten en ik hoop dat dit ook snel achter ons ligt.'

Schade?

Een inventarisatie van de schade is volgens Potze nog niet mogelijk: 'De brand is in het metaal, dat brandt nog. We kunnen niet overzien wat de schade is. Pas als de brand helemaal uit is kunnen we de schade opnemen.'

De brandweer liet maandagochtend weten nog zeker de hele dag bezig te zijn met de brand.

