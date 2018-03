N367 Winschoten weer open voor verkeer, treinen rijden wél

De N367 in Winschoten is weer open voor verkeer. Dat meldt de provincie.

De weg was vanaf maandagnacht afgesloten door de grote brand bij Virol in Winschoten. Vanwege bluswerkzaamheden lagen er waterslangen over de weg.

Ook het trein- en scheepvaartverkeer is weer hervat, meldt de brandweer. Eerder meldde de brandweer dat de treinen niet reden, maar Arriva ontkent dat.

Gecontroleerd laten uitbranden

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is nog de hele dag bezig om de brand bij Virol gecontroleerd uit te laten branden.



