WK wielrennen 2020 mogelijk in Groningen en Drenthe (update)

De kans bestaat dat het WK wielrennen over twee jaar in Groningen en Drenthe wordt verreden.

Er ligt inmiddels een officieel verzoek van internationale wielerbond UCI op tafel. Dat bevestigt Renate Groenewold, naar aanleiding van berichtgeving door Dagblad van het Noorden. De oud-schaatsster doet lobbywerk voor de stichting die het WK naar het Noorden wil halen.

Aanvankelijk zou het WK in 2020 in de regio van de Italiaanse stad Venetië worden verreden, maar de organisatie zou zich hebben terugtrokken.

'Nog lang niet zeker'

Volgens Jan van der Meide, woordvoerder van de provincie Groningen, wordt momenteel onderzocht of het evenement organisatorisch en financieel verantwoord is: 'Het is natuurlijk een mooi evenement, maar het moet ook realistisch en haalbaar zijn. Het is dus nog lang niet zeker', benadrukt hij.

In totaal kost de organisatie ongeveer vijftien miljoen euro.

Vorige keer in Valkenburg

De vorige keer dat het WK wielrennen in Nederland werd georganiseerd was in 2012. Toen was Valkenburg de uitvalsbasis.

Afgelopen najaar zag het er nog naar uit dat het WK op zijn vroegst in 2023 naar deze regio zou komen, nadat eerder werd ingezet op 2020 of 2021.

Besluit in tweede helft van het jaar

De UCI wil in de tweede helft van dit jaar weten of Groningen en Drenthe de organisatie op zich kunnen nemen. Groenewold heeft een positief gevoel.

'Ik zie dit als een enorme kans en voel me ook gevleid dat we door de UCI zijn gevraagd. Dat is een teken dat we hier in Nederland op fietsgebied voorlopen op de rest van de wereld. Je hebt grote sportevenementen nodig om de bevolking in beweging te krijgen en zo'n WK kan enorm veel teweeg brengen in het Noorden.'

