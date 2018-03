Deel dit artikel:











'Er zijn mensen boventallig, die hebben wel wat anders aan hun hoofd' Actie voor de deur van Acantus (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Voor de poort van woningcorporaties Acantus in Veendam en Lefier in Stadskanaal is dinsdagmorgen actie gevoerd door de vakbonden. Ze willen het personeel warm maken voor de landelijke stakingsdag, volgende week.

In Veendam valt de interesse wat tegen merkt Harrie Wientjes, die Acantus bij de vakbonden vertegenwoordigt. 'Wel wat anders aan het hoofd' 'Er is bij ons ook een reorganisatie, de mensen zijn wat angstig. Er zijn mensen boventallig geworden, die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Dan valt het niet mee om ook nog eens een keer actie te voeren.' Stukgelopen cao-onderhandelingen De landelijke actiedag in Utrecht komt er, omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. De bonden eisen een loonsverhoging van twee procent over vorig jaar en in totaal 3,5 procent voor 2018. De werkgevers bieden alleen 1,5 procent over dit jaar. 'Het is wel een thema bij ons op de werkvloer, wat de cao-voorstellen voor hen inhouden', zegt Wientjes. Lees ook: - Opnieuw actie bij de poort van woningcorporaties

