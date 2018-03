Jeltema praat over terugkeer naar FC Groningen

FC Groningen en Peter Jeltema zijn oriënterend met elkaar in gesprek over een terugkeer naar de club. Jeltema, die negentien jaar voor de FC heeft gewerkt, bevestigt dit.

'Het klopt dat wij een oriënterend gesprek hebben gevoerd. Ik heb altijd gezegd dat wanneer er een functie van Hoofd Opleidingen voorbij komt, ik daar heel serieus over ga nadenken en dat ga ik nu ook doen,' aldus Jeltema. De functie is vrijgekomen omdat het contract van Caspar Dekker niet is verlengd.

KNVB

Peter Jeltema is op dit moment beleidsmedewerker voetbalontwikkeling betaald voetbal bij de KNVB. Hij nam afgelopen zomer afscheid bij de Trots van het Noorden. De functie Hoofd Opleidingen is voor Jeltema niet vreemd. De Groninger bekleedde die functie veertien jaar bij de FC. De laatst jaren was hij daar actief als manager technische zaken.

Toekomst

Zijn dienstverband bij de KNVB loopt tot 1 mei, maar ook met de voetbalbond voert Jeltema momenteel gesprekken over zijn toekomst.

Manager technische zaken Ron Jans van FC Groningen laat weten dat Jeltema één van de kandidaten is en hoopt op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven wie het nieuwe Hoofd Opleidingen wordt.

Lees ook:

-Hoofd jeugdopleiding FC Groningen over vertrek: 'Als je het hebt over in shock zijn.'

-Peter Jeltema van FC Groningen naar KNVB

-Jeltema vertrekt bij FC Groningen: 'Ik verlaat een geweldige club'