Gronings graf duurste van Nederland

Begraven op Esserveld loopt flink in de papieren (Foto: Henk Binnendijk)

Begraafplaats Esserveld in Groningen is de duurste begraafplaats van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van uitvaartonderneming Monuta. Daarmee is de begraafplaats aan de Esserweg twee plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Voor een eenpersoonsgraf zijn de totale grafkosten 7162 euro voor 30 jaar, berekende Monuta. De gemeentelijke begraafplaats in Vlagtwedde staat dit jaar in de top tien van goedkoopste gemeenten voor een eenpersoonsgraf. Daar moet voor een vergelijkbaar graf dit jaar 1.060 euro worden betaald. De looptijd daarvan is tien jaar.

Speurwerk

Monuta onderzocht 1679 begraafplaatsen in 379 gemeenten. Volgens de uitvaartonderneming moet de consument steeds meer speur- en rekenwerk verrichten om achter de totaalprijs van een graf te komen. 'Onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten worden afwisselend wel of niet in rekening gebracht.'

Drenthe het voordeligst

Monuta zette ook de gemiddelde grafkosten per provincie op een rij. Drenthe is het voordeligst met 2798 euro op gemeentelijke begraafplaatsen en gemiddeld 2737 euro voor alle begraafplaatsen. Inwoners van Zuid-Holland zijn het duurst uit: gemiddeld 3805 euro voor een gemeentelijk kerkhof en gemiddeld 3717 voor alle dodenakkers.

Werkwijze afstemmen

De uitvaartonderneming wil dat het voor consument eenvoudig en duidelijk wordt welke kosten er op voorhand betaald moeten worden en met welke kosten nabestaanden nog te maken krijgen. Gemeenten zouden met elkaar een uniforme duidelijke werkwijze moeten afstemmen, zodat het voor de consument makkelijker wordt om te vergelijken.

In Nederland kiest ongeveer 40 procent voor een begrafenis en 60 procent voor een crematie die over het algemeen goedkoper is.

