Vegter's Rolletjes gered

De eerder failliet verklaarde koekjesfabrikant Vegter uit Hoogezand, bekend van de Vegter's Rolletjes, wordt overgenomen door twee bedrijven.

Het bedrijf wordt deels overgenomen door Hollandia, een matzesfabrikant uit Enschede en deels door de koekjesfabriek Dicarcono uit het Spaanse Alicante..

Alleen de productie van de nieuwjaarsrolletjes en -knijpertjes blijft in Hoogezand. Het grootste deel van de 24 man vast personeel staat op straat.

Personeel weet het net

Dat is curator Pieter Lettinga met de biedende partijen overeengekomen na het faillissement van Vegter, een maand geleden. Het personeel is dinsdagmiddag over de uitkomst geïnformeerd.

Vijf man en uitzendkrachten in Hoogezand

Hollandia laat de rolletjes en knijpertjes ook in de toekomst in Hoogezand maken. Het neemt daartoe vijf man personeel over.

'Hollandia zit met zijn matzes net als Vegter in een nichemarkt. Het is geen onbekende van Vegter, want het bedrijf was al betrokken bij de verkoop van de rolletjes in Nederland', vertelt Lettinga.

Hij sluit niet uit dat de productie, en daarmee het aantal banen in Hoogezand in de loop van de tijd toeneemt. Het risico voor Hollandia is niet groot omdat de rolletjes, als seizoensartikel, vooral met uitzendkrachten worden gemaakt.

Spanje te ver voor een baan

Het overgrote deel van het vaste personeel dat werkte aan de productie van alle andere koekjes en chocoladeproducten van Vegters, is ontslagen. Omdat de productie daarvan helemaal naar Spanje wordt overgeheveld staan een kleine twintig medewerkers als gevolg van het faillissement op straat.

Ruim twintig aanmeldingen

Meer dan twintig aanmeldingen kwamen bij Lettinga binnen voor een overname van Vegter. Daar zaten naast andere bedrijven, ook particulieren bij die het bedrijf financieel wilden steunen. De keuze is echter gevallen op deze tweedeling.

