Analyse verkiezingen in Veendam: Kleurt Veendam geel of rood?

Tot aan 21 maart blikken verslaggevers van RTV Noord vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten die zij volgen. Vandaag de laatste in de reeks: Veendam.

De grootste partij in Veendam heeft de portemonnee weer getrokken: deze dagen kun je qua campagne niet om GemeenteBelangen heen. Een gele bus in de Parkstad, gele fietsen, banners op websites, fietszadelhoesjes, een radiospotje en een eigen krant. Het kan niet op.

Het doel heiligt de middelen, want GemeenteBelangen Veendam heeft er veel gespaard geld voor over om wederom de grootste Veendammer partij te zijn. En opnieuw is kritiek van andere partijen niet van de lucht.

Botsing

Vier jaar geleden was het toenmalig coalitiepartner PvdA die botste met GB. Inzet: de affaire rond burgemeester Ab Meijerman, van PvdA-huize. Bijna de hele raad wilde niet met Meijerman verder, de Partij van de Arbeid steunde haar partijlid tot het einde. Na de verkiezingen botste het vaak tussen GemeenteBelangen en de PvdA, gesteund door de SP.

Uitsluiten als coalitiepartner

Want de SP is klaar met GemeenteBelangen en sluit de partij zelfs uit als mogelijk coalitiepartner. Volgens de socialisten is GB 'te regentesk'. Die keuze maakt het in Veendam overzichtelijk: óf je stemt voor GemeenteBelangen op het pluche, of de rode vlag kan in top in de Veenkoloniën.

De SP is glashelder: tijd voor een ander gemeentebestuur, zónder GemeenteBelangen. De PvdA spreekt zich niet zo hard uit, maar spreekt wel van een 'sociaal' college. Ook de sociaal-democraten worden niet direct warm van binnen wanneer ze nadenken over een verzoening met lijsttrekker Henk-Jan Schmaal en consorten. En ook GroenLinks is stellig: 'Investeren in mensen, niet in fonteinen en pleinen.'

Hoe kleurt Veendam?

Bij GemeenteBelangen laten ze deze kritiek van zich af glijden. Niet reageren en doorgaan, is het devies. Immers: hoge bomen vangen veel wind. De vraag is of de grootste partij opnieuw het mandaat van de kiezer krijgt om als collegepartij door te gaan. Met andere woorden: kleurt Veendam rood of kleurt Veendam geel?

En dan nog is niet gezegd of Henk-Jan Schmaal een vierde periode is gegund als wethouder. De partij verkondigt dat landelijke partijen miljoenen aan subsidies ontvangen, waardoor lokale afdelingen hun campagne kunnen betalen van dit belastinggeld. Die suggestie valt in elk geval slecht bij D66, nu nog coalitiepartij.

Wordt het glas geheven?

Voordeel voor GemeenteBelangen is dat de algemene verwachting is dat de kiezer opnieuw sneller op een lokale partij zal stemmen. En mocht dat zo zijn, dan heffen lijsttrekker Henk-Jan Schmaal en tweelingbroer en campagneleider Bram Schmaal het glas: dan zijn ze vast wéér de grootste in Veendam.

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam.

