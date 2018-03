Lopend Vuur: Voor mij is stemmen een plicht

Morgen gaan de stembussen weer open. In zeven Groninger gemeenten kan gestemd worden voor de gemeenteraad. En dat is niet alles.

In alle gemeenten kun je ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wiv, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Het recht om te stemmen, maar ook een plicht?

In 1917 werd in ons land het actief kiesrecht voor mannen ingevoerd. Twee jaar later kregen ook vrouwen dat actief kiesrecht. Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen, het passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden. Een stemplicht is er niet in ons land. Tot 1970 hadden we wel een opkomstplicht.

Stemmen is een verworven recht in Nederland en ook een manier om invloed te hebben. Ons Lopend Vuur van vandaag:

Één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wiv, leggen we ook graag de volgende vragen aan je voor. Hoe goed ben je geìnformeerd? Weet je al wat je gaat stemmen? Deze vragenlijst kost slechts twee minuten om in te vullen en is anoniem.

Moet de hondenbelasting worden afgeschaft?

4867 stemmers reageerden op onze Lopend Vuur-stelling van gisteren: Afschaffen die hondenbelasting. 68 procent is het daarmee eens.