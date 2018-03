Rondje Groningen: van Zeeland via 't Zandt naar Burkina Faso

Jonge voetballers in Burkina Faso in het shirt van vv 't Zandt. (Foto: Vv 't Zandt)

Goud, oranje en geelzwart. Het is een kleurrijke dinsdag die ons naar Zeeland, 't Zandt en Ouagadougou voert. Dat en meer in Rondje Groningen.

1) Zoutelande is hot

De Zeeuwse band Bløf scoort momenteel een hit met het nummer 'Zoutelande', referend aan het gelijknamige kustplaatsje. Het zorgt voor toeristen uit het hele land. En drie keer raden uit welke provincie de mensen komen die Omroep Zeeland voor de microfoon krijgt?



2) Boek voor 'Don Leo'

Wijlen Sportclub Veendam is niet overmatig actief op Twitter. Maar vandaag maakte het account een uitzondering voor geelzwart nieuws. 'Don' Leo Beenhakker neemt op 3 april het eerste exemplaar van 'De Langeleegte huilt' in ontvangst.



3) Gouden tunnel

'Nu gaat het toch echt gebeuren', zijn de woorden van Groningen Bereikbaar. Het gouden tunneltje aan het einde van de Meeuwerderweg gaat definitief dicht. Wil je er nog een keertje doorheen? Tot komende maandag is het tunneltje nog open.



4) Hansie in Oranje

Dat 'onze' Hans Hateboer in Oranje zit, is geen nieuws. Maar dat neemt niet weg dat we graag de gelegenheid aangrijpen om er nog even van te genieten.



5) Dromen van Oranje

Waar de droom van Hateboer uit is gekomen, wandelen er twee nieuwe dromers binnen bij FC Groningen. Guus Beaumont en Jan Muller spelen volgend seizoen in het shirt van de FC onder de 17. Wie weet zien we ze later terug in Oranje...



6) Essentaksterfte? Ecologische ramp!

Kees Willemen ziet het Grunneger Land kaal worden en verbijt zich in een column en tekening.



7) Driekus regelt vervoer

De koninklijke familie viert Koningsdag in Stad. Allesweter Driekus Vierkant heeft alvast een chique vervoersmiddel opgepoetst voor onze royals.



8) Vv 't Zandt leeft voort!

Dit jonge elftal uit Burkina Faso balt met de befaamde shirtjes uit 't Zandt. Zo leeft de vergande club voort in Ouagadougou. Het kan verkeren.

9) Grofvuil op straat

Ach ja, gooi je rotzooi daar maar neer!



10) Indrukwekkend eerbetoon

We eindigen dit Rondje Groningen met een traan. Wijkagent Cor Kremer overleed vorige week op 59-jarige leeftijd. Zijn collega's namen op indrukwekkende wijze afscheid van hem. Om een brok in de keel van te krijgen:



