Deze dag: bondscoach Koeman viert feest

Het is aan hem, om met Groningse nuchterheid en vastberadenheid het vlaggenschip van het Nederlands voetbal weer op koers te krijgen. Ronald Koeman debuteert vrijdag als coach van Oranje. Hij is geboren op deze dag in de geschiedenis, 21 maart 1963.

Zijn wieg stond in Zaandam, maar de familie verkaste binnen Ronalds eerste levensjaar naar Groningen. Vader Martin zou er lang spelen voor GVAV en zich later vooral veel met de jeugdopleiding van de club bezig houden.

Zo kwam Ronald met z'n oudere broer Erwin terecht in een flat in Groningen-Zuid. De broertjes deden buiten school 'niets anders dan voetballen, dag in dag uit', vertelde broer Erwin later. Ze lieten bij de pupillen van Helpman al zien dat er een bijzonder voetbaltalent in de familie was doorgegeven; de typische Koeman-bewegingen zijn dan al goed zichtbaar.

De kleine jongen Ronald wilde altijd maar één ding: winnen, ten koste van alles. Als voetballer lukte dat ook: met Oranje werd hij Europees kampioen in 1988, en met PSV en Barcelona won hij de Europa Cup.. Uit een vrije trap scoorde hij in 1992 op Wembley het enige doelpunt dat Barcelona de eerste grote prijs bezorgde.



Toen PSV-medespeler Gillhaus tegen Bordeaux Jean Tigana uit de wedstrijd schopte, noemde hij dat 'klasse'. Het leverde hem een schorsing op. En liet zien dat ook de grote jongen Ronald ten koste van alles wilde winnen.

Zijn prestaties als voetballer brachten hem ook regionale roem: In 1999 versloeg hij onder andere Marianne Timmer en werd tot 'Groninger sporter van de Eeuw' gekroond. FC Groningen eert tegenwoordig met de Koemantribune in één klap Martin, Ronald en Erwin.

Als beginnend trainer werd hij kampioen met Ajax en kwam met een piepjong elftal bijna tot in de halve finales van de Champions League. Als coach van Feijenoord haalde hij een spits die eerder onder hem speelde en waar niemand iets in zag: Graziano Pellè.

Vrijdag begint Ronald Koeman aan zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Nederland. Zijn Groningse vrouw, Bartina, heeft hem volgens De Telegraaf gewaarschuwd: 'je krijgt te maken met 18 miljoen meningen'. Ronald neemt ze voor lief, kritiek komt 'tenminste niet elke week' over hem heen. Eerst is er een feestje, want Ronald Koeman is geboren op deze dag in de geschiedenis, 21 maart 1963.