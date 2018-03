'Hoe kan een berg ijzer branden? Dat is een groot raadsel'

Directeur Freerk Potze van afvalverwerker Virol heeft nog geen idee waardoor de brand bij het bedrijf in Winschoten is ontstaan. De brand woedt in een berg ijzer. 'En hoe kan dat branden? Dat is een groot raadsel.'

Afgelopen weekend was er ook brand bij houtbedrijf Lamico even verderop in de Molenstad. De directeur van Lamico denkt dat het om brandstichting gaat. Zo ver wil Potze nog niet gaan.

'Ik hoop dat uit het onderzoek van de politie blijkt of er wel of niet een verband is. Maar vreemd is het wel.'

Drukte voor de brandweer

De brandweer heeft het er druk mee. 'We moeten goed nadenken over de aflossing van onze mensen, we kunnen ze maar een bepaalde tijd inzetten', zegt woordvoerder Matthijs Noordhoff van de brandweer. 'Maar de posten regelen dat met elkaar onderling in goed overleg.'

'We hebben de laatste tijd met name in Winschoten een aantal branden gehad, die veel tijd hebben gekost. Dat zou kunnen betekenen dat we ook iets verder gelegen brandweerkorpsen gaan inzetten bij het afblussen van de brand bij Virol. Zodat we kunnen garanderen dat de post van Winschoten beschikbaar blijft voor andere incidenten.'

'Het aantal branden is bijzonder'

Er was de afgelopen dagen twee keer brand in Winschoten, twee keer in Pekela en een keer in Vlagtwedde. 'Het aantal branden achter elkaar is voor ons ook bijzonder. Maar wij zijn voornamelijk voor het blussen van de brand, het onderzoek naar de oorzaak ligt bij de politie.'

De politie laat weten dat het onderzoek in volle gang is.

