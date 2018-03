Gronings pianotalent (15) bereikt landelijke finale Steinway Pianoconcours

De 15-jarige pianist Andrei Makarov uit Groningen heeft de nationale finale bereikt van het prestigieuze Steinway Pianoconcours. Tijdens de halve finale, afgelopen weekend in Alkmaar, overtuigde hij de jury met muziek van Liszt en Debussy.

In 2015 was Makarov al eens de beste tijdens het Prinsen Christine Concours. Daar verdiende het toen 13-jarige talent een studiebeurs mee. In onderstaande reportage vertelt Makarov dat hij als 3,5-jarig jongentje al achter de toetsen te vinden was.



Landelijke finale

Op zaterdag 14 april speelt Makarov de finale in Het Concertgebouw in Amsterdam. De winnaar van de juryprijs vertegenwoordigt Nederland vervolgens in september op het Internationaal Steinway Festival in Hamburg.

Lees ook:

- Andrei Makarov (12): 'Ik leerde pianospelen toen ik 3,5 jaar was' (2015)

- Andrei (13) wint Prinses Christina Concours en een studiebeurs (2015)