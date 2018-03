Onafhankelijke Raadsman ook voor klachten over nieuwe Commissie Mijnbouwschade

Meer dan duizend klachten kreeg Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen over de NAM, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Nu er een nieuw schadeprotocol is, blijft Klaassen beschikbaar voor klachten.

De afgelopen vijf jaar konden mensen bij de Onafhankelijke Raadsman terecht met hun klachten over de afhandeling van aardbevingsschade. 'Ik zet me in om deze klachten op te lossen', zegt Klaassen.

'Ook in de nieuwe situatie ben ik beschikbaar voor de inwoners van Groningen. Zowel voor de schadeafhandeling als voor klachten over de versterkingsopgave.'

Ingesteld door het ministerie

De Onafhankelijke Raadsman is vijf jaar geleden door het ministerie van Economische Zaken ingesteld. Hij zet zich in als vraagbaak, bemiddelaar en ombudsman.

Lees ook:

- Nieuw schadeloket van start: 'Goede hoop dat wij het wél waar kunnen maken'

- Minister Dekker: 'Leden commissie Mijnbouwschade zijn net zo onafhankelijk als rechters'

- Nieuw schadeloket is klaar voor de start: 'We willen recht doen aan de Groningers'

- 'Communicatie met inwoners bevingsgebied blijft groot probleem'