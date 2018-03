Elektriciteitskabel tussen Eemshaven en Denemarken stap dichterbij

De nieuw aan te leggen elektriciteitskabel tussen de Eemshaven en het Deense Endrup is weer een stap dichterbij. De benodigde transformatoren voor de zogeheten Cobra-kabel kwamen dinsdag aan in de Eemshaven.

De transformatoren zijn gebouwd in de Siemens-fabriek in het Duitse Neurenberg en vervolgens per oplegger en schip vervoerd.

325 kilometer lang

De Cobra-kabel is een kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MegaWatt. De kabel wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt tussen de Eemshaven, het Duitse deel van de Noordzee en het Deense Endrup.

Groene stroom uitwisselen

Nederland en Denemarken kunnen met de kabel groene stroom uitwisselen. Zo kan er bijvoorbeeld windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is in Denemarken, kan daar juist Nederlandse energie worden geëxporteerd.

De kabel moet in de tweede helft van 2019 in bedrijf zijn.

Lees ook:

- Mogelijk tweede stroomkabel tussen Eemshaven en Noorwegen