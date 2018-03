Man die in Appingedam in de sloot reed, staat terecht voor zware misdrijven

Hij belandde in Appingedam met de auto in de sloot en stond dinsdag terecht voor een reeks zware misdrijven, een 19-jarige Arnhemmer.

Voor een poging tot het toebrengen van zwaar letsel aan twee politieagenten en het voorbereiden van een plofkraak is tegen de man anderhalf jaar cel geëist. Daarvan is een half jaar voorwaardelijk.

'Een heel bijzondere zaak. Het gaat om een heel jonge jongen, zonder strafblad die verdacht wordt van zulke misdrijven. Dit gaat om zware criminaliteit', zei de officier van justitie. De man heeft een half jaar in voorarrest gezeten, maar dat vond de aanklager nog niet genoeg. Ook wil hij dat de Arnhemmer toezicht van de jeugdreclassering krijgt.

Spullen voor plofkraak

Op 31 mei van het vorig jaar werd de Arnhemmer opgepakt, nadat hij met een snelle BMW in een sloot was beland in Appingedam. In de auto vond de politie onder meer gasflessen, bivakmutsen, regenpakken, een ontstekingsmechanisme en een breekijzer. De Arnhemmer had een deel van de spullen zelf gekocht, verklaarde hij, maar wat ermee zou gebeuren zei hij niet te weten.

Hij moest in opdracht van mannen die hij in een waterpijpcafé had ontmoet de spullen kopen en de auto van Arnhem naar een adres in Duitsland brengen. Hij had weinig geld en werd daarmee geplaagd. Hij accepteerde de klus, omdat hij er tweeduizend euro voor kreeg, zei hij in de rechtszaal.

Beschieten auto

Dat de auto gestolen was, zei hij ook niet te hebben geweten. Toen twee agenten in een onopvallende auto hem die avond zagen rijden, besloten ze hem te volgen tot hij zou stoppen. Dat deed hij op een carpoolplaats bij de N33 in Rolde. Toen een van de agenten zijn bijrijdersportier open trok, zette de man de auto in de achteruit, gaf een dot gas en reed achteruit tegen de politieauto, die vlak achter zijn auto stond.

De agent die naast zijn auto stond, kon net op tijd wegspringen. De ander stond nog naast de politieauto en kon net op tijd daarin duiken.

Beide agenten zagen in de paniek hun collega niet en dachten dat die was aangereden. Ze trokken hun wapens en schoten acht keer op de BMW, die er meteen vandoor ging. Met snelheden tot 240 kilometer per uur racete de Arnhemmer verder over de N33 richting Appingedam. Daar verloor hij de macht over het stuur en reed hij in een sloot.

Geen poging tot doodslag

In de rechtszaal zei de man dat hij per ongeluk de auto in de achteruit zette op de carpoolplaats bij Rolde, omdat hij in een automaat reed en dat niet gewend was: 'Het was pure paniek.' De agenten raakten getraumatiseerd door het incident en eisen beiden duizend euro schadevergoeding.

Het Openbaar Ministerie beschuldigde de man eerst van poging tot doodslag op de agenten maar de officier zwakte dat in de rechtszaal af. Hij denkt wel dat de destijds 18-jarige moet hebben geweten wat zijn opdrachtgevers van plan waren. 'Ieder weldenkend mens die de spullen in de kofferbak zou zien, zou snappen dat er iets ernstigs zou gaan gebeuren.'

Agenten vervolgen

Advocaat Romando Nijendorff vindt niet dat zijn cliënt bestraft kan worden voor het inrijden op de agenten, omdat dit per ongeluk gebeurde. Hij vindt ook dat de agenten moeten worden vervolgd voor het beschieten van de BMW. Daarover loopt een zaak bij het gerechtshof in Den Haag.

Lees ook:

- Chauffeur dollemansrit wil dat schietende agenten vervolgd worden

- Verdachte poging tot doodslag op agenten krijgt enkelband

- Politie schiet bij aanhouding; BMW crasht na achtervolging