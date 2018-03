Wat is Hollandia Matzes, de nieuwe eigenaar van Vegter?

Vegter's Rolletjes en Knijpertjes vallen voortaan onder de vlag van Hollandia Matzes. Als die naam je al bekend voorkomt: je vindt ze vaak in hetzelfde schap als de Vegter's.

Hollandia Matzes is gevestigd in Enschede en geen onbekende voor Vegter. Het bedrijf verkocht de rolletjes en knieperties namelijk al voor het onlangs failliet verklaarde familiebedrijf uit Hoogezand. Nu is het bedrijf ook de eigenaar van Vegter. Wie is Hollandia Matzes?

Waar ken ik Hollandia Matzes ook weer van?

Rondom Pasen en Pinksteren kan je er bijna niet omheen in de supermarkt: de oranje zakken met Matzes erop. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende groottes; behalve ter grootte van een bord zijn ze er ook in cracker- en toastjesformaat. Ze hebben vooral weinig ingrediënten. Zo zitten er geen zout, conserveermiddelen, kleurstoffen, smaakstoffen en suiker in. Om zelf wat van de smaak te maken, is suiker dan wel weer erg welkom, net als bijvoorbeeld roomboter.

In die zin lijken Vegter's producten en Matzes op elkaar: van zichzelf zijn ze vrij droog. Eigenlijk moet je er wel wat op of in doen om ze op smaak te krijgen.

Nog een overeenkomst: ze zijn beide niet het hele jaar in het schap te vinden: de rolletjes vooral tegen oudjaar, de matzes rond Pasen.

Het ene nichebedrijf koopt het andere op?

Ja, dat kan je wel zeggen. Hollandia Matzes is niet bepaald van de omvang Bolletje of Verkade. Sterker: het is met achttien voltijdbanen zelfs kleiner dan Vegter was. Die had 24 banen. Het bedrijf is op haar eigen website trots op haar afkomst en positie:

'Hollandia Matzes is één van de weinige zelfstandige familiebakkerijen in Nederland. Misschien wel het kleinste A-merk van Nederland. Al sinds 1933 bakt Hollandia in de binnenstad van Enschede diverse soorten Matzes volgens traditioneel recept.'

Het Enschedese bedrijf biedt haar producten niet onder andere namen aan via andere grote merken. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Wel exporteert Hollandia Matzes naar België, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken.

Sallaint detail: net na Vegter's faillissement in februari, zei Hollandia Matzes nog zichzelf niét als overnamekandidaat te zien.

Is dat niet gevaarlijk, zo'n kleine eigenaar?

Om niet afhankelijk te zijn van de oud en nieuw-periode, maakte Vegter ook andere koekjes en chocoladeproducten die het hele jaar door konden worden verkocht. Daarvoor waren 24 arbeidskrachten nodig.

De 'tijdloze' koekjestak wordt nu echter verkocht aan een andere overnamekandidaat, uit Spanje. Vegter neemt dus afscheid van die koekjes en chocolade. Daardoor, berekende de curator en Hollandia Matzes, kan het grootste deel van de arbeidskrachten worden ontslagen. Het aantal werknemers wordt teruggebracht naar vijf.

Zijn er meer handen nodig, dan kunnen die in het seizoen tijdelijk worden ingehuurd. Daardoor moet Vegter nu met minder personeel en dus kosten kunnen draaien.

Verder lijkt het niet slecht te gaan met Vegter zelf. Hollandia haalde als verkopende partij vorig jaar negen procent omzetgroei met Vegter-producten. Ook groeide Hollandia door het Achterhoekse Theebeschuit over te nemen. Dat ligt het hele jaar in de schappen.

Hoe nu verder met Vegter?

Een kleine twintig medewerkers mogen op zoek naar een nieuwe baan, maar voor Groningers die trots zijn op het merk Vegter, verandert er niet zoveel. De rolletjes en knijpertjes blijven gemaakt worden in Hoogezand. Curator Pieter Lettinga ziet het zelfs optimistischer: 'Ik durf niet uit te sluiten dat de productie en aantal banen in de toekomst toeneemt.'

