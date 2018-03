Groningse Effektief Groep gaat naam verbinden aan Ajax

De Effektief Groep met hoofdkantoor in Groningen wordt sponsor van voetbalclub Ajax. De overeenkomst gaat in op 1 april. Het van origine Gronings schoonmaakbedrijf heeft vestigingen in het hele land.

Via de overeeenkomst met de Amsterdamse voetbalclub probeert de Effektief Groep hun activiteiten uit te breiden in de Randstad. Inmiddels doet de Effektief Groep, waar ruim achthonderd medewerkers in dienst zijn, ook in beveiliging en horeca.

'Meer landelijk actief'

Commercieel directeur van Effektief Groep, Patrick Reinders: 'We zijn blij met het feit dat wij onze naam mogen verbinden aan Ajax. We groeien enorm hard en daar past een samenwerking met de Nederlandse recordkampioen goed bij. Dit straalt onze ambitie voor de komende jaren uit, waarin we nog meer landelijk actief willen worden en onze positie als eventschoonmaakspecialist in de Randstad verder willen verstevigen.'

Ajax schrijft dat ze zichzelf als goede partner ziet om te kunnen helpen met de groeiambities van Effektief.

FC Groningen

De Effektief Groep is overigens sinds januari van dit jaar ook zakelijk partner van FC Groningen. Het bedrijf gaat vijf jaar de schoonmaakwerkzaamheden doen in het Noordlease Stadion en vanaf juni het Topsportzorgcentrum.