Hoe realistisch is de komst van het WK Wielrennen naar het noorden?

Met de kop in de wind over de Kielsterachterweg op weg naar de wereldtitel. Het kan werkelijkheid worden als het WK Wielrennen in 2020 in het noorden wordt verreden. Maar hoe groot is die kans?

'Het is een mooie dag', zegt oud-sportjournalist Dick Heuvelman. Eerder was hij betrokken bij de Giro d'Italia in Groningen (2002) en La Vuelta in Drenthe (2009). Nu probeert hij mensen te enthousiasmeren voor een WK in het noorden.

De slag om de Kielsterachterweg; mooier kun je het niet krijgen Dick Heuvelman - oud-sportjournalist

'Een WK voetbal of de Olympische Spelen zullen we hier nooit krijgen', aldus Heuvelman. 'Dan kom je bij dit soort evenementen uit. We hebben bewezen dat we het kunnen hier in het noorden. En dat weet de internationale wielerbond UCI.'

'Attractiever dan ooit op de Cauberg'

'Het parcours is hier uitdagend genoeg. Als er wind staat bijvoorbeeld. De slag om de Kielsterachterweg; mooier kun je het niet krijgen. Wielerkenners denken dat het een saaie vertoning wordt zonder bergen. Maar het kan hier veel attractiever worden dan het ooit op de Cauberg is geweest.'

Het is nog niet in kannen en kruiken Vincent Luyendijk - voorzitter KNWU

Ook wielerbond KNWU kijkt positief naar het beoogde WK in eigen land, al blijven de feesthoedjes nog in de kast. 'Het plan is heel concreet, maar het is belangrijk om de verwachtingen te temperen', zegt voorzitter Vincent Luyendijk. 'Het is nog niet in kannen en kruiken.'

Prijskaartje van 15 miljoen

De kosten voor het WK 2020 bedragen in totaal 15 miljoen euro. De provincies Groningen en Drenthe leggen beiden 5 miljoen euro in. Vanuit het Rijk ligt 2,5 miljoen euro klaar, waarvan een half miljoen is bedoeld voor evenementen die voortvloeien uit de daadwerkelijke wielerwedstrijd.

'Bij de Giro in Groningen waren de kosten nog geen drie ton', herinnert Heuvelman zich. 'Geen enkel ander land zat achter de start van de Giro aan. De Vuelta in Drenthe was ook niet heel prijzig. Uiteindelijk kon dat financieel prima uit.'

De kosten zijn vergelijkbaar met die van de start van de Tour de France Dick Heuvelman - oud-sportjournalist

Het prijskaartje voor het WK is van een heel andere orde van grootte. Of zoals Heuvelman het schetst: 'vergelijkbaar met de kosten voor de start van de Tour de France'. Na de bijdrages van de provincies en het Rijk blijft er nog drie miljoen aan kosten over.

Risicopartner

Daar komt een zogenaamde 'risicopartner' om de hoek kijken. Volgens de organisatie is het zo goed als zeker dat het Brabantse bedrijf The Organizing Connection garant staat voor het ontbrekende miljoenen. Het risico is hierdoor automatisch voor de Brabanders.

Een paar weken geleden kreeg het bedrijf van de internationale wielerbond UCI de opdracht om met een bid, een plan van aanpak, te komen voor het WK 2020. 'Omdat we al waren betrokken bij de oorspronkelijke plannen voor 2023, was er al veel gedaan', zegt eigenaar Eric Kersten over het feit dat het WK ineens drie jaar eerder voor de deur kan staan.





In ruim 2 jaar zijn wij prima in staat een WK Wielrennen te organiseren Eric Kersten - eigenaar The Organizing Connection

'Er zijn heel veel partijen die hier iets van moeten vinden', tempert Kersten de jubelstemming. 'En het bedrijfsleven is belangrijk natuurlijk. Hoe graag willen zij dit? Dat zijn vragen die ineens heel erg actueel zijn geworden. We hebben nu een paar maanden de tijd om dit boven water te krijgen.'

Tijdsdruk voelt Kersten niet. 'Soms maakt snelheid dingen vloeibaar. In ruim 2 jaar zijn wij prima in staat een WK Wielrennen te organiseren. Het wordt tastbaar, omdat 2020 dichtbij komt.'

'Er kan nog veel misgaan'

'Maar er moet nog heel veel gebeuren. Ondanks dat de eindstreep in zicht is, kan er nog heel veel misgaan. Heel veel dingen moeten tegelijkertijd op hun plek vallen. Als dat zo is, dan zou het inderdaad kunnen gebeuren.'

Wij hebben in het noorden bijna nooit gehoord: dit is helemaal niks Eric Kersten - eigenaar The Organizing Connection

Halverwege juli wordt de knoop zoals het nu lijkt doorgehakt. Kersten ziet dat het draagvlak in elk geval aanwezig is in de noordelijke provincies. 'Wij hebben heel veel mensen gesproken in het noorden en bijna nooit gehoord: dit is helemaal niks. Dat werkt heel erg aanstekelijk.'

'2020 of 2023? Dat maakt niet uit'

De KNWU volgt de ontwikkelingen op de voet. Met in het achterhoofd dat het echt gaat gebeuren. 'Waar we het bid kunnen ondersteunen, zullen we dat als KNWU doen. Of dat in 2020 is of in 2023, dat maakt niet uit.'

Lees ook:

- Mollema dagdroomt over WK: 'Starten op de Grote Markt lijkt me heel speciaal'

- WK wielrennen 2020 mogelijk in Groningen en Drenthe