Wat is het Groningse woord voor 'vloggen'?

Door taalnieuwigheden neemt de Dikke Van Dale ieder jaar nieuwe woorden op. Maar hoe zit dat met nieuwe woorden in het Gronings?

In de Groninger week gaat RTV Noord op zoek naar de Groningse vertaling van drie Nederlandse woorden. Aankomende drie dagen komt er om 15:30 uur een nieuw woord online. Het woord van vandaag is: 'Vloggen'.

Groningse vertaling

Taaldeskundige Fré Schreiber bekijkt de verschillende inzendingen via Facebook en Twitter. Schreiber komt vervolgens dagelijks terug op de inzendingen en vertelt daarin wat de meest voor de hand liggende vertaling is.

Wat denk jij?

Via Facebook of Twitter kan je aan ons later weten hoe jij 'vloggen' in het Gronings zou vertalen.

