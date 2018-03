Mollema dagdroomt over WK: 'Starten op de Grote Markt lijkt me heel speciaal'

Het nieuws dat Groningen en Drenthe serieus in beeld zijn voor de organisatie van het WK wielrennen in 2020, zorgt voor enthousiasme bij Bauke Mollema.

'Wereldkampioen worden zou helemaal geweldig zijn. Maar het is al heel mooi als Groningen en Drenthe zo'n mooi evenement samen kunnen organiseren.'

'Als klimmer is het voor mij niet vanzelfsprekend dat ik überhaupt aan de start sta. Maar ook als ik zelf niet mee doe, zou ik het nog steeds geweldig vinden om een WK in mijn eigen regio te zien.'

Ambassadeur

Mollema is ambassadeur van de organisatie, die aanvankelijk inzette op de komst van het evenement in 2023. 'Ik heb mijn naam verbonden aan het initiatief dat er lag, dat is nu wat naar voren gekomen. Een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat het hier ook echt georganiseerd wordt.'

Starten op de Grote Markt lijkt me heel speciaal, dat is toch wel de blikvanger van de regio Bauke Mollema - wielrenner

Wat wordt het parkoers?

De wielrenner van Trek-Segafredo dagdroomt al een beetje over het mogelijke parkoers van het WK.

'Starten op de Grote Markt lijkt me heel speciaal, dat is toch wel een beetje de blikvanger van de regio. Je hebt veel opties. Je kan richting Noord-Groningen, waar het altijd waait en het open is. Maar het is logischer dat het richting Drenthe gaat. Naar Assen misschien.'

'In Drenthe heb je veel kasseien, dat zou de koers een stuk zwaarder maken', zegt Mollema. 'Je hebt de VAM-berg, die je ook altijd in de Ronde van Drenthe ziet terugkomen. Je verwacht hier natuurlijk een heel vlak parkoers, een parkoers voor sprinters. De kans is heel groot dat dat gaat gebeuren.'

'Maar als je echt wilt, kan je best een selectief parkoers uitzetten. Als je een rondje uitzet met meerdere kasseistroken achter elkaar, met de VAM-berg en het TT-circuit dat ook genoemd wordt... Misschien wel als finish. Er zijn in elk geval genoeg mogelijkheden.'

Geld

Voor het zover is, moeten eerst de financiën geregeld worden, in totaal zo'n vijftien miljoen euro.

'Dat het een probleem is, wil ik niet zeggen, maar het moet nog wel gebeuren', stelt Mollema. 'Hopelijk willen de provincies en gemeenten instappen, net als sponsoren. Dat zal nodig zijn om het ook echt definitief hier naartoe te halen. Maar het is al hartstikke mooi dat we zover zijn, dat we echt in de race zijn.'

