Vandaag verkiezingen en referendum: alles wat je moet weten In deze gemeenten zijn raadsverkiezingen; overal kan je stemmen voor of tegen de Wiv (Foto: RTV Noord)

Vandaag, woensdag 21 maart 2018, zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. Verder kan je in elke gemeente stemmen op het raadgevend referendum over de Wiv.