Meer snelbussen naar Eelde, maar niet voor 'toeristenvluchten'

Er gaan meer snelbussen rijden tussen Groningen en Groningen Airport Eelde. De bussen komen er vanaf 25 maart, als er vanaf Eelde nieuwe vluchten komen.

'De afspraak is dat wij een bus laten rijden die aansluit op de lijndiensten die vanaf Eelde gaan', zegt een woordvoerder van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Geen aansluiting op vakantievluchten

De 'Airportlink', zoals Qbuzz de bus noemt, sluit daardoor aan op de vluchten naar Londen, Kopenhagen en München. Op 'chartervluchten', die naar de zonbestemmingen vliegen, sluiten de snelle bussen niet aan.

De reden: 'Dat is uiteindelijk een te kostbaar verhaal. Bovendien zit er geen vast patroon in die lijnvluchten. Daar kan je dan geen goede dienstregeling op maken', zegt de woordvoerder. 'Het zou te veel maatwerk zijn, en het is kostentechnisch niet haalbaar.'

Stopbus

Behalve de snelbus rijdt er ook een stopbus naar de luchthaven. Die rijdt door onder andere het dorp Eelde, en is dus langer onderweg. 'Als mensen met de bus naar de luchthaven willen is die streekdienst er', volgens de woordvoerder.

