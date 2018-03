Politie: Geen aanwijzingen voor pyromaan in Oost-Groningen

Oost-Groningen is de afgelopen weken geteisterd door een groot aantal branden. Volgens de politie is bij de meeste van deze branden geen sprake van brandstichting.

Hempflax in Oude Pekela, een woonzorgcentrum in dezelfde plaats, transportbedrijf Schoenmaker in Vlagtwedde, een bedrijfspand aan de Van Olmstraat in Winschoten. Bij deze branden zijn geen aanwijzingen voor brandstichting.

Politie zet drone in

Bij de brand maandagnacht bij afvalverwerker Virol wordt nog onderzoek gedaan. De politie gebruikt een drone om de oorzaak van de brand te achterhalen. Deze brand woedt nog steeds.

Door de branden die elkaar snel opvolgden, was al snel de link gelegd naar een pyromaan. Maar daar is dus vooralsnog geen sprake van, zegt de politie.

Beelden afstaan

Alleen bij de brand bij Lamico in Winschoten vrijdagavond houdt de politie ernstig rekening met brandstichting. Hier worden ondernemers op het industrieterrein waar het houtbedrijf is gevestigd, gevraagd hun beelden van de beveiligingscamera's af te staan.

Bij de brand in de Van Olmstraat in Winschoten werd een hennepkwekerij ontdekt. De politie is daar bezig met een onderzoek naar de eigenaar van deze kwekerij.

Lees ook:

-'Hoe kan een berg ijzer branden? Dat is een groot raadsel'

-Brand bij Virol in Winschoten neemt af; mogelijk wel extra rookontwikkeling (update)

-Opnieuw grote brand in Winschoten; nu bij Virol (update)

-Grote brand op terrein van lijmhoutproducent is onder controle; weg weer vrijgegeven (update)