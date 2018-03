FC Groningen neemt afscheid van Van Nieff en Larsen

Yoëll van Nieff en Kasper Larsen vertrekken aan het einde van het seizoen bij FC Groningen. Beide spelers kregen dit dinsdag te horen.

Voor Australisch international Ajdin Hrustic is er wél toekomst bij de club. De FC licht de optie om zijn contract te verlengen. De middenvelder ligt nu vast tot de zomer van 2019. Eerder werd het contract van reservedoelman Kevin Begois al verlengd.

Kind van de club

Van Nieff (24) is bezig aan zijn veertiende seizoen bij FC Groningen. Hij werd in deze periode twee keer verhuurd aan respectievelijk FC Dordrecht en Excelsior. De 25-jarige Larsen speelt voor het derde seizoen in het groenwit.

Doan-dilemma

De enige speler over wie de FC nog een besluit moet nemen is de Japanner Ritsu Doan. Hij wordt momenteel gehuurd. De club moet voor 1 mei besluiten of ze hem definitief overnemen.

Lees ook:

- Jeltema praat over terugkeer naar FC Groningen

- FC Groningen keurt topamateur Moreira deze week

- FC Groningen moet voor 1 mei beslissing nemen over Ritsu Doan