Wat is het Groningse woord voor 'emoticon'?

Door taalnieuwigheden neemt de Dikke Van Dale ieder jaar nieuwe woorden op. Maar hoe zit dat met nieuwe woorden in het Gronings?

In de Grunneger Week gaat RTV Noord op zoek naar de Groningse vertaling van drie Nederlandse woorden. In de komende drie dagen komt er elke dag om 15:30 uur een nieuw woord online.

Het woord van vandaag is: 'Emoticon'.

Groningse vertaling

Taaldeskundige Fré Schreiber bekijkt de verschillende inzendingen via Facebook en Twitter. Schreiber komt vervolgens dagelijks terug op de inzendingen en vertelt daarin wat de meest voor de hand liggende vertaling is.

Wat denk jij?

Via Facebook of Twitter kun je aan ons laten weten hoe jij 'Emoticon' in het Gronings zou vertalen.

Het woord van gisteren: Vloggen

Jullie stuurden onder meer de volgende suggesties:

1) Blikjewaarpen

'Een woord met twee betekenissen. Letterlijk: een leeg blik weggooien. Figuurlijk: inkijken. En dat past goed bij vloggen: in iemand zijn leven binnenkijken, een blik werpen. Goed weergegeven. Een bestaand woord gebruiken voor iets nieuws en dan krijgt het een andere betekenis. Prima!'

2) Kwakdeuzerij

'Een kwakdeus is een vervelende praatjesmaker, die er allerlei domme onzin uitkraamt. Het stelt niks voor. Dat is ook zo met vloggen, wat heb je er aan. 'Niks om hakken.' Kwakdeus bestaat wel in het Gronings, maar kwakdeuzerij niet. dat heeft de bedenker mooi bedacht. Die ij-uitgang is typisch Gronings: wiesmoakerij, proaterij, dikdakkerij enzovoorts.'

3) Proatjebraaien

'Een nieuw woord, bestaande uit proatje en braaien. Alle praatjes van één dag worden aan elkaar gebreid tot een geheel. Ook mooi bedacht.'

De winnaar volgens Fré: Blikjewaarpen!

Lees ook:

- Wat wordt het schierste woord van 2018?

- Dit zijn jullie nieuwe Groninger woorden 2017

- Dit zijn ze: de zeven nieuwe Groningse woorden van de Grunneger Week 2016