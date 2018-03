Deel dit artikel:











Wel of geen zonnepark nabij Vledderveen? (Foto: RTV Noord)

In het buurtschap Vledderveen, tussen Stadskanaal en Mussel, is ophef ontstaan over het visiestuk 'Stadskanaal op Zon'. In dat stuk wordt duidelijk dat nabij Vledderveen mogelijk een zonnepark kan herrijzen.

Volgens inwoner Albert Bakker uit Vledderveen kan een grote groep inwoners van Vledderveen zich niet vinden in de inhoud van het visiestuk. Het stuk, opgesteld door de gemeente Stadskanaal, biedt ruimte aan een grootschalig zonnepark tussen de N366 en de Waterschapsweg in Vledderveen. 'Niet zo groot en vlak voor onze deur' 'Dat zien wij echt niet zitten', zegt Bakker. 'We willen geen groot zonnepark zo vlak voor de deur. Het gaat ons uitzicht belemmeren. We zijn niet tegen zonneparken, maar niet zo groot en vlak voor onze deur.' Negatieve houding Hans van Bree, voorzitter van Plaatselijk Belang Vledderveen, beaamt dat er in Vledderveen weerstand is tegen de mogelijke komst van een zonnepark. 'Gisteravond hebben we een avond belegd voor het dorp. Er was een negatieve houding bij de aanwezige inwoners. We hebben een peiling gehouden: er waren 34 aanwezigen tegen, slechts 4 voor en 27 onthielden zich van stemming. Dat is geen goed beeld.' Bijdrage aan Akkoord van Parijs Van Bree is zelf wél voorstander van een zonnepark nabij Vledderveen. 'De gemeente Stadskanaal wil ook haar bijdrage leveren aan het Akkoord van Parijs om de klimaatverandering tegen te gaan. Een zonnepark helpt daar bij, is mijn mening.' Maar een deel van Vledderveen denkt daar anders over. De nieuwe gemeenteraad van Stadskanaal moet daar volgende week maandag direct iets van vinden. Dan ligt het visiestuk 'Stadskanaal op Zon' namelijk als bespreekpunt op tafel.