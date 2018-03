Verkiezingsfilmpjes beoordeeld: 'Komt deze muziek uit de pornodatabase?'

'In het filmpje van ChristenUnie Loppersum zit een werkelijk waar afschuwelijk toneelstukje. Het is bijna een belediging voor het intellect van de kiezer.' Tafelheer Bram Douwes is hard over de campagnefilmpjes van politieke partijen.

RTV Noord vroeg politieke partijen om een campagnefilmpje op te sturen. Douwes heeft die filmpjes bekeken, en vertelt hieronder wat hem opvalt.

1: Lijst Stulp Delfzijl

'Dit is een potentiele hit. Ik krijg de songtekst werkgelegenheid niet meer uit mijn hoofd. Onder de douche betrap ik mezelf erop dat ik keihard 'Werkgelegenheid!' 'Werkgelegenheid!' zing.'

2: CDA Oldambt

'Inhoudelijk is het best een goed filmpje, met hele goede dronebeelden. Dit filmpje laat het beste een van de grote problemen zien die alle filmpjes hebben, namelijk achtergrondmuziek. Dat gaat heel vaak verkeerd, maar hier helemaal. Het lijkt er net op alsof het CDA deze muziek uit de pornomuziekdatabase haalt'

3: CDA Stadskanaal

Dit filmpje heeft last van het 'vertical flip syndrome'. Dat is eigenlijk heel goed gegaan tijdens deze filmpjes. Er zaten maar een paar filmpjes tussen die dat deze keer hadden. Het grootste probleem is dat de politicus de punten van een blaadje leest, terwijl je dat juist uit je hoofd moet kunnen doen.'

4: GroenLinks Loppersum

'Kunstzinnig, maar het lijkt net alsof de narcis een erectie krijgt van GroenLinks. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van een campagnefilmpje?'

5. VVD Veendam

'Weer verticaal gefilmd. Maar zij maken de elementaire fout: ze staan in de wind bij een weg. Dat betekent per definitie dat het onverstaanbaar is. Je hoort ook aan het begin van het fimpje de filmer roepen: 'harder! harder!', en ze hebben ook niet besloten om het overnieuw te filmen.'

6: ChristenUnie Loppersum

'Daar zit een werkelijk waar afschuwelijk toneelstukje in. Het is bijna een belediging voor het intellect van de kiezer. Bovendien: Vadertje staat? Kom op! het is geen 1953!'

7. Loppersum Vooruit

'Wederom een lied. Het is een hitje uit de jaren 80. Beetje toontje lager gevoel, alleen niet heel goed ingezongen. Hun slogan is 'duidelijk, direct, dichtbij'. Driemaal D. En dan komt er een 3D bril in beeld. Oh my god!'

8: CDA Pekela

'Drie mannen van boven de 60 komen in een regenjasje uit een caravan. Need I say more?'

Lees ook:

- Lees hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen

- Groningers stemmen relatief vaak blanco, maar heeft dat zin?

- Wat kost het referendum per inwoner van Groningen?